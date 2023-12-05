دخول 20 شاحنة مساعدات إنسانية للفلسطينيين عن طريق معبر رفح البري

واصلت مصر إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء ، والمقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أنه تم إدخال 20 شاحنة صباح اليوم ، مساعدات إغاثية وإنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لدعم ومساندة الفلسطينيين في غزة.

واستمر تدفق الوقود والذي يمثل أزمة تواجهنا المستشفيات في غزة ،وذلك بإدخالها شاحنتي وقود تحمل 69 ألف لتر سولار .

11سيارة اسعاف:

وعبر إلى قطاع غزة 11 سيارة إسعاف مقدمة من تركيا والتي تم تسليمها عم طريق الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر معبر رفح البري، للمساهمة في جهود إغاثة المواطنين في قطاع غزة.



واستقبل الجانب المصري من معبر رفح، 3جرحى وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.