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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي الملحق العسكري الإيطالي

لقاء الملحق العسكري
لقاء الملحق العسكري الإيطالي

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي بالسفارة الإيطالية في مصر، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وقال المحافظ، أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تتدفق على مدينة العريش عبر 3 محاور وهي البري والجوي والبحري، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، على أن المحور البري يتمثل في الطريق الدولي الساحلي حيث شهد وصول عدة مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الاغاثية لقطاع غزة، بينما المحور الثاني يتمثل في مطار العريش الدولي والذي استقبل نحو 260 طائرة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.

أضاف المحافظ، أن المحور الثالث يتمثل في ميناء العريش البحري والذي يستقبل سفن المساعدات الخاصة بقطاع غزة من عدة دول، من بينها تركيا وفرنسا وإيطاليا.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به إيطاليا في دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الاغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والإيطالية والفلسطينية.

ووجه العقيد بحري ماركو تستا الملحق العسكري الإيطالي الشكر الي مصر علي استقبال المساعدات وايصالها الى قطاع غزة، بجانب توجيه الشكر الي محافظة شمال سيناء لتقديم التيسيرات للدول التي تقدم مساعدات لقطاع غزة.
وأكد تستا علي اعتزام إيطاليا انشاء مستشفي ميداني في قطاع غزة لعلاج الجرحي الفلسطينيين، وذلك بجوار المستشفى الميداني الاماراتي أو في مكان آخر يكون مناسبًا في قطاع غزة.

سيناء الملحق الإيطالي محافظ السفارة

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