التضامن: تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر.. و58% حصلن على الثانوي وتعليم عالٍ

في إطار حملة «العنف يبدأ بفكرة»..

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر، حيث حصلت 58% من السيدات على تعليم ثانوي أو أعلى، فيما أتمت 20% من السيدات المرحلة الابتدائية، أما 24% من السيدات فلم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم عام 2014، وانخفضت النسبة لتصبح 16% عام 2021، وذلك وفقًا المسح الصحي للأسرة عام 2021.



وفي إطار حملة التضامن ««العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»، لفتت الوزارة إلى مقولة للكاتب سلامة موسى: "إني أدعوكِ أيتها المرأة المصرية إلى أن تثبتي وجود الإنساني والاجتماعي في الدنيا بالعمل والإقدام، وأن تختاري حياتك واختباراتك، أدعوكِ إلى أن تدربي ذكائك وتربي شخصيتك وتستقلي في تعيين سلوكك وتزدادي فهمًا وخيرًا ونضجًا".

يذكر أن الحملة تستهدف توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، والفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».