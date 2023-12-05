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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتخابات الرئاسة.. انطلاق حملة "اعرف لجنتك" بمراكز الشباب في شمال سيناء

صدى البلد

 

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حمله "أعرف لجنتك" لتعريف أعضاء المركز والمناطق المحيطة بالمراكز بأماكن لجانهم الانتخابية  في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024.، ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء  الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ؛، 

وأكد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.،، بدء فعاليات للحملة بمراكز الشباب ، حتي يتمكن متطوعو المراكز بالبحث عن اللجنة الانتخابية الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عنه وإعطائه ورقة بيانات بمقر لجنته الانتخابية.،  حيث بدأت فعاليات حملة اعرف لجنتك في جميع مراكز الشباب.

الانتخابات الرئاسية:

 

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء  إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  "مصر تنتخب 2024" هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد اسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، وأن المشاركة في الانتخابات  تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

 

واضاف   ان الحملة تهدف إلى تعريف الناخبين بأماكن المقرات الانتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي ٢٠٢٤ ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات للمشاركة في المارثون الإنتخابي والتسهيل على المواطنين للوصول إلى المقرات الإنتخابية.

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استمرار فعاليات حملة بشبابها في شمال سيناء لتعزيز المشاركة السياسية للشباب

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