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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي: سعيد بالفوز على فاركو.. وهذه حقيقة عروض حسام حسن| فيديو

أحمد سامي
أحمد سامي

أعرب أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب نادي فاركو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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وقال سامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الانتصار جاء بعد ثلاث مباريات لم يستطع الفريق فيها تحقيق أي مكسب، باستثناء التعادل أمام الأهلي، الذي يعتبر بمثابة مكسب للفريق.

وأضاف: «أهدرنا فرصًا كثيرة جدًا في الشوط الأول، خرجنا متأخرين من الشوط الأول، ولكننا حققنا المطلوب والانتصار في الشوط الثاني وانتصرنا في الشوط الثاني».

وحول المباراة المقبلة لفريق سموحة ضد نادي الداخلية، قال أحمد سامي: «مباراة الداخلية مباراة صعبة، وأهم شيء بالنسبة لنا أننا نريد الاستمرارية في تحقيق الانتصارات».

وحول مدى وجود عروض لحسام حسن، مهاجم الفريق، في هذه الفترة، قال أحمد سامي: «لا توجد أي عروض لحسام حسن من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

احمد سامي سموحة فاركو الدوري المصري

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