فرج عامر يعلن رغبته في ضم نجم الأهلي لـ نادي سموحة

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يبدي فيه رغبته في ضم أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى صفوف سموحة.

وكتب فرج عامر:" ياريت الأهلي يرضي يعير لنا احمد عبد القادر، وياريت احمد عبد القادر يحب ييجي سموحة يعيد بريقه من تاني، بس بمراعاة امكانياتنا ، اكيد المردود حيكون اكتر من الفلوس بكتير".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب.

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورةكاملة‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب.