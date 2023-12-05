احتفالًا بـ يوم التطوع .. شباب شمال سيناء ينظفون الشوارع

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء شباب المتطوعين لمشاركة أعضاء ورواد مراكز الشباب بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمى للتطوع وذلك أمام مديرية الشباب والرياضة.

و تأتي احتفالات اليوم العالمى للتطوع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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و قام الشباب بتنفيذ أعمال النظافة والدهانات فى جو من المرح والرغبة فى المساهمة المجتمعية كتطوع منهم وإرساء نموذج حى للاهتمام بنظافة الشوارع والأحياء ، بحضور المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربيه والتعليم سابقا , وخالد عبد الرؤف رئيس حي الساحة .

وقال حسن عبدالوهاب، إن اليوم العالمى للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته فى التنمية، لافتًا إلى أنه أصر أن يشاركهم بنفسه وقيادات مديرية الشباب خلال فعاليات الاحتفال اليوم.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمى للتطوع تتم بجميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة المديرية، شارك عددٍ من مراكز الشباب ومنهم , مركز شباب مدينة العريش , مركز عاطف السادات , مركز السلام, مركز شباب 6 اكتوبر , ومركز شباب الضاحية ومتابعه وتفيذ محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب ,ومنسق التطوع هناء الشريف.