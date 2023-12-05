عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالًا بـ يوم التطوع .. شباب شمال سيناء ينظفون الشوارع

المشاركين في حملة
المشاركين في حملة التطوع بسيناء

استقبل إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء  شباب  المتطوعين  لمشاركة أعضاء ورواد مراكز الشباب بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمى للتطوع وذلك أمام مديرية الشباب والرياضة.

 و تأتي احتفالات اليوم العالمى للتطوع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

[[

 system-code:ad:autoads]]

 

 

و قام الشباب بتنفيذ أعمال النظافة والدهانات فى جو من المرح والرغبة فى المساهمة المجتمعية كتطوع منهم وإرساء نموذج حى للاهتمام بنظافة الشوارع والأحياء  ، بحضور المهندسة ليلي مرتجي وكيل وزارة التربيه والتعليم سابقا ,  وخالد عبد الرؤف رئيس حي الساحة .

وقال حسن عبدالوهاب،  إن اليوم العالمى للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته فى التنمية، لافتًا إلى أنه أصر أن يشاركهم بنفسه وقيادات مديرية الشباب خلال فعاليات الاحتفال اليوم.

 

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم العالمى للتطوع تتم بجميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة المديرية، شارك عددٍ من مراكز الشباب  ومنهم , مركز شباب مدينة العريش , مركز عاطف السادات , مركز السلام, مركز شباب 6 اكتوبر , ومركز شباب الضاحية ومتابعه وتفيذ محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب ,ومنسق التطوع هناء الشريف.

 

txt

استمرار فعاليات حملة بشبابها في شمال سيناء لتعزيز المشاركة السياسية للشباب

سيناء الشباب التطوع نظافة الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

3 خطوات تبعدك عن دوامة الشهوات وتعلق قلبك بالله

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

رئيس وزراء قطر: تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ