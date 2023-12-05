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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم عرابي يكشف مستجدات انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. فيديو

هيثم عرابي
هيثم عرابي

أعرب هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، عن سعادته بالانتصار الذي حققه نادي مودرن فيوتشر ضد نادي الهلال الليبي، خارج أرضه، في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال هيثم عرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لاعبو فيوتشر كانوا على قدر المسؤولية ومباراة الهلال الليبي كانت صعبة، اللاعبون تعاهدوا لنا على تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الزمالك في الدوري».

وتابع: «كنا سيئين جدًا في مباراة الزمالك، ولم يكن اللاعبون في حالتهم على الإطلاق».

وحول طموح الفريق في البطولة، قال عرابي: «نسعى إلى الوصول إلى أبعد الحدود في كأس الكونفدرالية ولا ينقصنا شيء لتحقيق ذلك».

وحول موقف لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد من الانتقال إلى النادي الأهلي، قال عرابي: «لما رئيس النادي دكتور وليد دعبس يتحدث عن أن هذا الملف في يده، فهو من يتولى تلك المسألة».

وتابع هيثم عرابي: «لا يوجد أي جديد في موضوع انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي، واللاعب حاليًا يُركز في الملعب مع الفريق، وهذا الملف مع وليد دعبس، ويُدار في الغرف المغلقة».

هيثم عرابي مودرن فيوتشر نادي الهلال الكونفدرالية

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