المدير التنفيذي لـ مودرن فيوتشر: مواجهة اتحاد العاصمة المقبلة لقاء حاسم

أكد هيثم عرابي، المدير التنفيذي لفريق مودرن فيوتشر، أن لقاء الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هو لقاء حاسم بقوة فى المجموعة.

وقال “عرابي”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق: “تحدثنا مع اللاعبين أمس عقب مباراة الهلال الليبي أن مباراة الفريق القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري ستكون صعبة للغاية ولكن هي لقاء بطولة واللاعبين أكدوا أمس اننا سنعود من الجزائر بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب”.

وتابع “هدفنا الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية لذلك تحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة سيعطي رسالة كبري للجميع بأن مودرن فيوتشر جاء للفوز باللقب”.

وأضاف “فى مباراة الهلال الليبي تعرضنا للضرب بشماريخ على اللاعبين، وذلك أول مرة أراه فى حياتي، ولكن بصراحة كان الاستقبال خارج الملعب رائعا وسعداء بالفوز”.