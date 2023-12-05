عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علشان يبقى تريند.. الحكم على يوتيوبر أحرق طائرة من أجل المشاهدات

صدى البلد

حُكم على أحد مشاهير يوتيوب - YouTube بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إسقاط طائرته عمدًا من أجل الحصول على مشاهدات، والكذب بشأن ذلك أمام المحققين الأمريكيين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع هذا الحادث إلى ديسمبر 2021، حين نشر تريفور جاكوب، مقطع فيديو لتحطم الطائرة وقال أنه كان حادثًا، ورغم ذلك خرج من الطائرة حاملاً عصا السيلفي في يده، وهبط بالمظلة إلى الأرض.

وتمت مشاهدة المقطع ملايين المرات، وفي اتفاق الإقرار بالذنب، قال جاكوب إنه صور الفيديو كجزء من صفقة رعاية المنتج.

txt

قبطان سفينتى .. محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته على يوتيوب

txt

مصرية .. شاهيناز تطرح أحدث اغنياتها على يوتيوب

واعترف المتزلج الأولمبي السابق بالذنب في وقت سابق من هذا العام في تهمة جناية التدمير والإخفاء بقصد عرقلة التحقيق.

وقال المدعون في كاليفورنيا يوم الاثنين ، إن جاكوب ارتكب هذه الجريمة لخلق تغطية إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه وللحصول على مكاسب مالية، وأضاف جاكوب في بيان إن هذه التجربة كانت متواضعة للغاية، ووصف الحكم بأنه القرار الصحيح.

قبل هذا الحادث، في نوفمبر 2021، غادر جاكوب مطار سانتا باربرا، كاليفورنيا، في رحلة منفردة مع كاميرات مثبتة على طائرته. إلى جانب الكاميرات، أخذ جاكوب معه مظلة، بالإضافة إلى عصا سيلفي.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا إنه""لم يكن ينوي الوصول إلى وجهته، لكنه خطط بدلا من ذلك للقفز من طائرته أثناء الرحلة وتصوير نفسه وهو يهبط بالمظلة على الأرض وطائرته أثناء هبوطها وتحطمها".

وتحطمت الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية بعد 35 دقيقة من إقلاعها، ذهب جاكوب إلى الموقع والتقط مقاطع الفيديو، وقال ممثلو الادعاء إنه قام بعد ذلك بتحميل مقطع فيديو بعنوان "لقد تحطمت طائرتي" على موقع يوتيوب في 23 ديسمبر، والذي تضمن ترويجًا لشركة محافظ.

كان بعض المشاهدين متشككين في الحادث، مشيرين إلى أن جاكوب كان يرتدي بالفعل مظلة ولم يقم بأي محاولة للهبوط بالطائرة بسلام.

YouTube التواصل الاجتماعي الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

300 جنيه|الذهب ينزلق من أعلى سعر في تاريخه.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الليلة .. القمر يظهر بنصف إضاءة فرصة لعشاق التصوير

3 خطوات تبعدك عن دوامة الشهوات وتعلق قلبك بالله

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

أطعمة تصبح خطرا على الصحة في حالة وضعها في الثلاجة

رئيس وزراء قطر: تعزيز العمل الخليجي المشترك هو الطريق لتحقيق الاستقرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ