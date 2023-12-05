علشان يبقى تريند.. الحكم على يوتيوبر أحرق طائرة من أجل المشاهدات

حُكم على أحد مشاهير يوتيوب - YouTube بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إسقاط طائرته عمدًا من أجل الحصول على مشاهدات، والكذب بشأن ذلك أمام المحققين الأمريكيين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يرجع هذا الحادث إلى ديسمبر 2021، حين نشر تريفور جاكوب، مقطع فيديو لتحطم الطائرة وقال أنه كان حادثًا، ورغم ذلك خرج من الطائرة حاملاً عصا السيلفي في يده، وهبط بالمظلة إلى الأرض.

وتمت مشاهدة المقطع ملايين المرات، وفي اتفاق الإقرار بالذنب، قال جاكوب إنه صور الفيديو كجزء من صفقة رعاية المنتج.

واعترف المتزلج الأولمبي السابق بالذنب في وقت سابق من هذا العام في تهمة جناية التدمير والإخفاء بقصد عرقلة التحقيق.

وقال المدعون في كاليفورنيا يوم الاثنين ، إن جاكوب ارتكب هذه الجريمة لخلق تغطية إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه وللحصول على مكاسب مالية، وأضاف جاكوب في بيان إن هذه التجربة كانت متواضعة للغاية، ووصف الحكم بأنه القرار الصحيح.

قبل هذا الحادث، في نوفمبر 2021، غادر جاكوب مطار سانتا باربرا، كاليفورنيا، في رحلة منفردة مع كاميرات مثبتة على طائرته. إلى جانب الكاميرات، أخذ جاكوب معه مظلة، بالإضافة إلى عصا سيلفي.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا إنه""لم يكن ينوي الوصول إلى وجهته، لكنه خطط بدلا من ذلك للقفز من طائرته أثناء الرحلة وتصوير نفسه وهو يهبط بالمظلة على الأرض وطائرته أثناء هبوطها وتحطمها".

وتحطمت الطائرة في غابة لوس بادريس الوطنية بعد 35 دقيقة من إقلاعها، ذهب جاكوب إلى الموقع والتقط مقاطع الفيديو، وقال ممثلو الادعاء إنه قام بعد ذلك بتحميل مقطع فيديو بعنوان "لقد تحطمت طائرتي" على موقع يوتيوب في 23 ديسمبر، والذي تضمن ترويجًا لشركة محافظ.

كان بعض المشاهدين متشككين في الحادث، مشيرين إلى أن جاكوب كان يرتدي بالفعل مظلة ولم يقم بأي محاولة للهبوط بالطائرة بسلام.