مصرية .. شاهيناز تطرح أحدث اغنياتها على يوتيوب

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " مصرية"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة, الأغنية من كلمات أحمد شوقي الحان وتوزيع ادم حسين. مستشار إعلامي للفنانة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أحدث اعمال المطربة شاهيناز اغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان و اغنية قلبي بيدلع وأغنية دندنه.

ويقول مطلع الأغنية

يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيا

ٌدرني اني احبها واصونها

واديها عمري فدا لعيونها

تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا

قدرني احول حبي ليها سفينه

تاخدها وتعدي لاجمل مينا

وقبل ما احلم لحظة فيها لنفسي

الاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي

واحلم عشانها واعمل اللي عليا

يارب جمعنا على الخير

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