قبطان سفينتى .. محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته على يوتيوب

طرح المطرب محمد عدوية أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتى" على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى.

وتقول كلمات الأغنية:

مية هوا أرض بور

واقف مستني أنا لآخر الطابور

الدنيا مالها الحب خانها

الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا

مالي انا بالعالم ده مش داري بيه

ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه

عامل لليأس ميوت

قالب الخوف برموت

راعب الحياه بالموت

اسابق الصوت بالضوء

ألخص الكون في ستور

اشوط انا برجلي نجوم

ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل

دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر

قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه

راكب دماغي مش راكب الموج

قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم

بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم

برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم

نداهه تنده عليا بصوت معزوف

خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف

واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف

وطرح عدوية برومو الأغنية وتقول كلماتها: مايه هوا أرض بور، واقف مستني أنا لآخر الطابور، الدنيا مالها الحب خانها، الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا، مالي أنا بالعالم ده مش داري بيه، ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه .

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.