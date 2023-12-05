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رئيس التحرير
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منوعات

طفولة ناهد فريد شوقي بين ملك الترسو و"فاطمة تعلبة".. لماذا كانت الابنة المدللة؟

صدى البلد

علاقة قوية جمعت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي - التي غيبها الموت اليوم عن عمر ناهز 73 عاما، ووالديها ملك الترسو فريد شوقي والممثلة القديرة هدى سلطان، ليس بسبب شهرتهما الفنية ولكن على حد وصفها في مقابلات تليفزيونية قديمة، أنهما كانا الأكثر حبا وحنانا وحزما وخلقا منها شخصية قوية.

رسائل فريد شوقي لابنته ناهد

لم تكن علاقة المنتجة ناهد فريد شوقي بوالدها كغيرها من إخوتها، إذ كانت الابنة المدللة له والأكثر قربا لقلبه، وبحسب ما قالته شقيقتها من الأب رانيا فريد شوقي في لقاء تليفزيوني سابق: “كان بيبعت لها جوابات غرامية”.

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وهذه الرسائل أشارت لها أيضا ناهد في أكثر من مرة، وأرجعت رانيا السبب إلى أن والدها فريد شوقي كان شديد التعلق بها وكانت ابنته المدللة، وأوضحت رانيا: “كان بيبعت لها رسائل غرامية لما يكون مسافر كان مع ناهد عشق كبير”.

ناهد فريد شوقي.. الابنة المدللة

وعن سبب اختلاف علاقته معهما، أرجعت رانيا السبب إلى فارق السن بينها وبين إخوتها، لأن ناهد كانت أكبر سنا، مضيفة: “احنا لما جينا الوقت اختلف احنا كنا في مقام أحفاه بدليل إن احنا في أعمار أحفاده، وناهد لها حصة الدلع الأكبر من بابا”.

العلاقة القوية بالأم كانت من سمات عائلة “ملك الترسو” فلم يكن حب ناهد السباعي لأمها ناهد فريد جديدا، وعلى حد وصفها في لقاء جمعها بوالدتها الراحلة، أن قوة العلاقة بالأم واحد من الأمور المقدسة في تاريخ العائلة.

ناهد فريد شوقي والأم الحنونة هدى سلطان

وتحدثت ناهد فريد شوقي عن والدتها الممثلة القديرة هدى سلطان، وقالت: “علاقتي بأمي أوصفها إني محظوظة إن هدى سلطان أمي مش عشان شهرتها الفنية لكن لأنها نموذج ورمز العطاء بلا حدود”.

وكشفت أن شخصيتها تجمع الكثير من شخصية “فاطمة تعلبة” الأم الحنونة الحازمة التي جسدتها في مسلسل “الوتد"، متابعة: “حب الناس لها في التليفزيون حقيقي، الحنان والحزم والجمال من صفاتها وفيها كتير من فاطمة تعلبة”.

المنتجة ناهد فريد شوقي الوتد هدى سلطان رانيا فريد شوقي

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