حملة السيسي تذكّر المصريين برسائله: الكفاح المتواصل والصبر الواثق سبيل النجاح| فيديو

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى وجهها للمصريين خلال عدد من الفعاليات الرئاسية.

وسبق أن قال الرئيس السيسي: "العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح".



وقالت الحملة إن في هذه الكلمات رسائل لكل المصريين مضمونها العمل بجدية وتفانٍ لمصلحة وطنهم.

العمل الجاد والمثابرة



وأكملت أن الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح في أي مجال تكمن في العمل الجاد والمثابرة، مع الاحتفاظ بالصبر والإيمان، ما يجعلنا بإمكاننا تحقيق أهدافنا وتحقيق تقدمنا.

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