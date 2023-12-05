الطقس يساعد على انتشاره.. الالتهاب الرئوي يضرب الأطفال في الصين

تشهد الصين ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال والذي يدمر الجهاز التنفسي.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية، تم الإبلاغ عن ارتفاع في الميكوبلازما الرئوية، البكتيريا المسببة للعدوى، في آيرلندا وفرنسا وهولندا والدنمارك.

وتشير «Airfinity»، وهي شركة لتحليل البيانات، إلى أن فرنسا تتصارع أيضاً مع حالات العدوى على مستوى الوباء. وفي الوقت نفسه، شهدت هولندا زيادة بنسبة 124% مقارنة بذروة العام الماضي.

وفي الصين، ملأت مجموعة من حالات العدوى، المعروفة بـالالتهاب الرئوي، كثيراً من المستشفيات، ويُعزى ذلك إلى رفع القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، مما أدى إلى زيادة ارتفاع المرض الذي يصاحب عادة فصل الشتاء.

وبرز المرض إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي، عندما تقدمت منظمة الصحة العالمية بطلب رسمي إلى الصين للحصول على مزيد من المعلومات حول تقارير عن التهاب رئوي غير مشخص في مستشفيات الأطفال ببكين ولياونينغ ومواقع أخرى.

وقالت السلطات الصينية إنها لا تملك أي دليل على وجود أي مسببات أمراض جديدة ترتبط بموجة الالتهاب الرئوي، على الرغم من أن البعض على المستوى الدولي أعرب عن شكوكه بشأن شفافية البلاد.

وتنتشر العدوى عن طريق ملامسة الرذاذ المتطاير من أنف وحلق الأشخاص المصابين، وهي أكثر شيوعاً بين الأطفال مقارنة بالبالغين. ويتم حل معظم الحالات دون مضاعفات من خلال جرعات محددة من المضادات الحيوية، ومع ذلك، فإن مقاومة المضادات الحيوية تشكل مصدر قلق.