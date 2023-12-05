يتسبب بوفاة الملايين.. تحرك عاجل من الصحة العالمية ضد خطر يهدد حياة الإنسان

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الضرائب على الكحول والمشروبات الكحولية في جميع أنحاء العالم منخفضة للغاية، في حين يموت 2.6 مليون شخص كل عام بسبب استهلاك الكحول وأكثر من ثمانية ملايين بسبب سوء التغذية.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في بيان: "تنشر منظمة الصحة العالمية اليوم بيانات جديدة تظهر أنه يتم تطبيق معدلات ضريبية منخفضة في جميع أنحاء العالم على المنتجات غير الصحية مثل الكحول والمشروبات الكحولية”.

وكشفت الوثيقة إن النتائج تسلط الضوء على أن معظم البلدان لا تستخدم الضرائب لتحفيز السلوك الصحي.

ووفقا للمنظمة، يموت كل عام 2.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب شرب الكحول وأكثر من ثمانية ملايين بسبب سوء التغذية، مشيرة إلي أن فرض ضريبة على الكحول والمشروبات الكحولية سيؤدي إلى تقليل عدد هذه الوفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن “فرض الضرائب على المنتجات غير الصحية يخلق مجتمعات أكثر صحة.. وهذا له تأثير جانبي إيجابي على المجتمع ككل - انخفاض في الأمراض وزيادة الدخل للحكومات لتقديم الخدمات العامة.. وفي حالة الكحول، تساعد الضرائب أيضًا على منع العنف وحوادث الطرق”.