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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تتلقى إخطارا للجيش الإسرائيلي بالإخلاء من جنوب غزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الإثنين، إن المنظمة تلقت إخطارًا من الجيش الإسرائيلي بإزالة إمداداتها من مستودعيها الطبيين في جنوب غزة خلال 24 ساعة.

وأضاف جيبريسوس: “نناشد إسرائيل بسحب الأمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش يوسع العملية البرية ويستهدف حركة حماس في كامل قطاع غزة.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية،  “نقاتل في مناطق مأهولة وهذا يؤكد التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله في لبنان”.

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “رئيس الأركان أجرى تقييما للقتال مع قادة الجيش اليوم”.

وأوضح أن “المعارك توقع إصابات ومهمتنا الانتصار في كل الأماكن ومنها جباليا والشجاعية”.

غزة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية الجيش الإسرائيلي

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