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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله وغرب جنين بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد وقرية زبوبا، غرب جنين بالضفة الغربية، بالإضافة إلى مناطق يعبد وزبوبا وشنت حملة وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على شارع جنين- حيفا، وكثفت من تواجدها في محيط بلدات وقرى: رمانة، وتعنك، والسيلة الحارثية، واليامون، وكفر دان، وكفيرت، وعلى شارع جنين- الناصرة، وسط تحليق طائرات مسيرة .

ونفذت قوات الاحتلال اقتحاما لبلدة نعلين، غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا وسط البلدة، وأطلقت النار تجاه كل من يقترب من المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي يقتحم رام الله تحليق طائرات مسيرة

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