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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ننتظر نهاية الحرب.. جيش الاحتلال يعتزم إجراء تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لن ينتظر حتى نهاية الحرب في غزة للتحقيق في الإخفاقات التي حدثت في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وصرح هاجاري في مؤتمر صحفي: "لن نؤجل كل شيء حتى نهاية الحرب، هذا هو قرارنا". 

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يفكر في الوقت الصحيح بالنسبة له للبدء في القيام بالتحقيق، لأنه يجب تقديم هذه الإجابات للجمهور.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل كانت على علم بمخطط حركة حماس لتنفيذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعها.

وقالت الصحيفة إن "الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات تظهر أن المسؤولين الإسرائيليين حصلوا على خطة حماس القتالية للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر قبل أكثر من عام من وقوعه، لكن مسؤولي الجيش والمخابرات الإسرائيليين رفضوا الخطة ووصفوها بأنها طموحة، معتبرين أن تنفيذها صعب للغاية على حماس".

وأضافت أن "الوثيقة المكونة من 40 صفحة تقريبًا، والتي أطلقت عليها السلطات الإسرائيلية اسم "جدار أريحا"، حددت، نقطة بنقطة، بالضبط نوع الغزو المدمر الذي أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص".

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن "حماس اتبعت المخطط بدقة مذهلة، حيث تضمنت الوثيقة إطلاق وابل من الصواريخ في بداية الهجوم، وطائرات بدون طيار لتدمير الكاميرات الأمنية والمدافع الرشاشة الآلية على طول الحدود، وتدفق المسلحين إلى إسرائيل بشكل جماعي في طائرات شراعية ودراجات نارية وعلى الأقدام وكل ذلك حدث في السابع من أكتوبر".

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