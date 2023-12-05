عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الحج بتأشيرة مزورة .. دار الإفتاء تجيب

الحج
الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.

هل العمرة تمحو الذنوب مثل الحج؟.. دار الإفتاء تجيب

هل يجوز الحج من الأموال المودعة في البنك؟.. دار الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء، إن الحجُّ أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكِرٌ كَفَر وارتدَّ عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أيضًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.

وأكدت أن هذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وإذا خالف بعضُ الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مُزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دُنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات وليِّ الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.

أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدَّوا الفرض ويثابون عليه، وحجُّهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدَّوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به. 

دار الإفتاء الحج بتأشيرة مزورة حكم الحج أركان الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات: جار استعادة الخدمات

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة عدم الاستقرار

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي

الكشف عن أول قرارات ترامب حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

حزب الله: تنفيذ هجوم على موقع المطلة الإسرائيلي

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يستعد لمواجهة صن داونز بتدريبات شاقة

تعرف على عدد قـ تلى الجيش الإسرائيلي خلال الجولات السابقة

الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية للشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 محفزات خطيرة تزيد من نوبات الذئبة.. أخطرها الأولى

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

طفولة ناهد فريد شوقي بين ملك الترسو و"فاطمة تعلبة".. لماذا كانت الابنة المدللة؟

يتحملون مسؤوليات الكبار.. فيديو مؤلم لأطفال فلسطينين من غزة.. شاهد

فيديو

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس 2023

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ