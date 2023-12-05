الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط القناة السفلى

طالبت الخارجية الفلسطينية، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف بناء المخطط الاستعماري الإحلالي المسمى "القناة السفلى" في القدس المحتلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل.

وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال على المشروع الاستعماري المعروف بمخطط "القناة السفلى" لبناء نحو 1792 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام انها استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واكدت صفا نقلا عن مصادر طبية ان عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.