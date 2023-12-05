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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: الهلال الأحمر الفلسطيني ينفي استقبال 20 شحنة مساعدات دخلت إلى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أفادت شبكة CNN وفقا لمسؤولين في معبر رفح، بأن 20 شاحنة محملة بـ المساعدات الإنسانية دخلت غزة عبر معبر رفح يوم الثلاثاء.

ولكن على الجانب الآخر، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها لم تستقبل أي شاحنات مساعدات اليوم الثلاثاء حتى الآن.

وأمس الاثنين، وصلت 75 شاحنة، وقالت الأمم المتحدة إن 100 شاحنة عبرت الحدود يوم الاثنين، وأشارت إسرائيل إلى أنه تم فحص 180 شاحنة في ذلك اليوم.

كما تمكن 5 جرحى أيضًا من المرور عبر معبر رفح، اليوم الثلاثاء، لتلقي العلاج في مستشفى مصري، وفقًا لمسؤولين على الجانبين الفلسطيني والمصري من الحدود.

وفي الوقت نفسه، مر 560 مواطنًا مزدوج الجنسية عبر المعبر، أمس الاثنين، وتوجهوا إلى مدينة العريش الساحلية المصرية القريبة، وفقًا للمسؤولين.

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غزة المساعدات الانسانية معبر رفح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل الأمم المتحدة

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