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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرجل من حقه تعدد الزوجات لكن بشرط.. عصام عجاج يوضح

عصام عجاج
عصام عجاج
اخبار توك شو

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن كل رجل يحق له تعدد الزوجات وفقًا للشرع والقانون، ولا يحق له أن يلحق بالزوجة الأولى أي ضرر.

وأوضح أن الرجل الذي يريد التعدد من أجل أن يرزق من الزوجة الثانية بولد، بعد أن أنجبت الزوجة الأولى أكثر من بنت، عليه أن يعطي الزوجة الأولى حقوقها، وألا يتسبب لها في أي ضرر.

وأضاف المحامي بالنقض، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرجل يحق له التعدد، وأن الزوجة يحق لها أن تطلب الطلاق إذا شعرت بالضرر أو واجهت مشكلات.

وفي وقت سابق أكد أن القانون يتضمن 10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق، مثل الطلاق للعنة، أو لزواج الزوج من أخرى، أو للضرب، أو لسجن الزوج.

وتابع أن حالات الطلاق التي حددها المشرع لطلب الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، لها شروط، أهمها تعرضها للضرر النفسي أو المادي، وليس العاطفي فقط.

وأشار إلى أن الضرر النفسي يتمثل في هجر الزوج لها، أو تفضيله الزوجة الثانية عليها، أو إحضار الزوجة الثانية للعيش مع الأولى، وفي هذه الحالة يجوز للزوجة الأولى رفع دعوى طلاق.

عصام عجاج التعدد تعدد الزوجات

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