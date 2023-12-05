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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين مجلس التعاون الخليجي: القمة أكدت على ضرورة إرسال المساعدات لغزة

صدى البلد

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي ، اليوم الثلاثاء، أن تركيا شريك استراتيجي لدول مجلس التعاون.

وجاء ذلك خلال، مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري.


وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القمة الخليجية أكدت على موقف دول المجلس مما يحدث في غزة وضرورة إرسال المساعدات إلى غزة.

وكرر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  على التأكيد خلال القمة على موقف دول مجلس التعاون تجاه ما يحدث في غزة، وعلى المكانة المرموقة التي تحظى بها دول المجلس، والعمل الخليجي المشترك.

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ، اليوم الثلاثاء، إن القمة الخليجية أكدت أهمية جهود الوساطة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن القمة الخليجية أكدت ضرورة إطلاق مسار سياسي وتحقيق حل الدولتين.
 

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "هدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن “التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة”.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الاستمرار في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وكرر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأكيده أن هناك جهودا لإيصال المساعدات إلى غزة بطريقة أكثر سلاسة وتنسيقا، واصفاً الموقف الحالي بأن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على رفض بلاده استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة.

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