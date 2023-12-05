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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية تزور مركز المساعدات الإنسانية الدولية لغزة في العريش

سامانثا باور
سامانثا باور

وصلت اليوم مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور إلى مركز المساعدات الإنسانية الدولية في العريش بمصر، للالتقاء بالمسؤولين المحليين وممثلي المنظمات الإنسانية المصرية والدولية التي تعمل على تسريع وتيرة المساعدات ذات الاحتياج الشديد إليها في قطاع غزة.

تزامنت زيارة المديرة مع تسليم ٣٦ ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية التي تم نقلها جوا، بناء على طلب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من قبل وزارة الدفاع الأمريكية من عمان الأردن إلى العريش.

وخلال زيارتها، ستؤكد مديرة الوكالة التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، والضرورة المطلقة لاستمرار تدفُّق الإمدادات الإنسانية إلى غزة على مستوى يتجاوز ما تم التوصل إليه خلال فترة الهدنة الإنسانية

وتعمل الولايات المتحدة بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المُلِحَّة في غزة، وتضمنت هذه المساعدات استقطاب أكثر من ١٠٠ مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للمدنيين، ونقل أكثر من ٩٠ ألف رطل من المساعدات الطبية والشتوية والغذائية للأمم المتحدة، وتوفير نصف مليون رطل من المساعدات الغذائية الطارئة لمساعدة المتضررين من النزاع.

وقد غادرت رحلة وزارة الدفاع اليوم من عمان الأردن، وشملت إمدادات طبية لدعم الفلسطينيين الذين يواجهون نظاما صحيا مدمرا في غزة، وأغذية جاهزة للاستخدام للسكان النازحين، وملابس شتوية. 

وتقدمت حكومة الولايات المتحدة بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وشركائنا المصريين والأردنيين والدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، على تسهيل إيصال هذه الإمدادات الحيوية إلى سكان غزة.

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