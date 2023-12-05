الليلة ولأول مرة.. المرشحون وحملاتهم لانتخابات الرئاسة 2024 مجتمعين على الهواء «في المساء مع قصواء»

يشهد برنامج «في المساء مع قصواء» بفضائية سي بي سي للإعلامية قصواء الخلالي حلقة خاصة عن مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي المقرر له يوم الجمعة المقبلة، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة ، للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت المقرر لها الأسبوع المقبل ، وقد سبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء ، مع المرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران والمرشح عبد السند يمامة، واختتمتها برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وتقدمهم في حلقة اليوم مجتمعين على الهواء في أول ظهور مجتمع لهم.

هذا ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع والمقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023 وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.

