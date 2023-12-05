ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 18 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فى بيان له اليوم.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24850 طن تشمل : 7032 طن رمل و 1250 طن فلوسبار و 8674 طن يوريا و 1035 طن ملح معبأ و 6859 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33512 طن تشمل : 5200 طن خردة و 1100 طن فول صويا و 3953 طن زيت طعام و 14262 طن قمح و 3850 طن ذرة و 4500 طن بضائع متنوعة و 2161 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 647 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124799 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم ، و عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4784 شاحنة .