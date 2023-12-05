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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة .. بينما غادر عدد 18 سفينة  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فى بيان له اليوم.

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 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24850 طن تشمل : 7032 طن رمل و 1250 طن فلوسبار و 8674 طن يوريا و 1035 طن ملح معبأ و 6859 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33512 طن تشمل : 5200 طن خردة و 1100 طن فول صويا و 3953 طن زيت طعام و 14262 طن قمح و 3850 طن ذرة و 4500 طن بضائع متنوعة و 2161 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 647 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124799 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم ، و عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ،   بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4784 شاحنة .

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