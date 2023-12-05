بعثة الفنون القتالية المختلطة «MMA» تغادر إلى تايلاند للمشاركة ببطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» إلى دولة تايلاند للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة بانكوك، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري.

وقال محمد إبراهيم، رئيس بعثة المنتخب ورئيس الاتحاد المصري والأفريقي لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، إن مشاركة الفراعنة في النسخة الحالية من بطولة العالم هي الأولى بشكل رسمي لمصر.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي أن اللاعبين خاضوا معسكرًا مغلقًا في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي من أجل إعدادهم بالشكل الجيد حتى يتمكنوا من الوصول إلى الجاهزية الكاملة لحصد المراكز الأولى في بطولة العالم.

وقدم إبراهيم الشكر إلى مسئولي وزارة الشباب والرياضة على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لسفر البعثة وعلى رأسهم محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك المنتخب المصري لرياضة الفنون القتالية المختلطة بسبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات وهم أحمد عوض، عبد الرحمن محمد، محمد عصام، محمد أحمد، داليا حمدي، روان ياسر، ساندرا جمال.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ومحود سعيد إداري المنتخب ورمضان نعمان مدرب المنتخب.