أمازون تنتقد مايكروسوفت لقيامها بممارسات احتكارية في المملكة المتحدة

انتقدت شركة أمازون منافستها مايكروسوفت لقيامها بممارسات احتكارية، حيث أبلغت أمازون هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أن مايكروسوفت تستخدم ممارسات تجارية تقيد اختيارات العملاء في سوق الحوسبة السحابية.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية “CMA” أطلقت تحقيقًا في صناعة الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، بعد إحالة من منظم وسائل الإعلام Ofcom التي سلطت الضوء على هيمنة أمازون ومايكروسوفت على السوق.

وقالت أمازون إن التغييرات في شروط خدمات مايكروسوفت جعلت من الصعب على العملاء التحول إلى موفري خدمات سحابية بديلة، أو تشغيل خدمات المنافسين جنبًا إلى جنب.

وأوضحت الشركة أنه "لاستخدام العديد من منتجات برامج مايكروسوفت مع مقدمي الخدمات السحابية الآخرين، يجب على العميل شراء ترخيص منفصل حتى لو كان يمتلك البرنامج بالفعل، وهذا غالبًا ما يجعل من غير المجدي ماليًا أن يختار العميل مزودًا آخر غير مايكروسوفت."

وفي تقريرها الخاص إلى هيئة أسواق المال، قالت مايكروسوفت إن سوق الحوسبة السحابية في بريطانيا لا تزال قادرة على المنافسة.

وأكدت مايكروسوفت أن “هناك العديد من مصادر المنافسة في السوق السحابية في المملكة المتحدة، كما تستثمر جوجل وOracle وIBM والعديد من اللاعبين الآخرين في مجال الحوسبة السحابية، مليارات الجنيهات الإسترلينية في البنية التحتية السحابية على مستوى العالم لتلبية الطلب ويتنافسون بقوة”.