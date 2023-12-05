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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على المقاولون العرب في الدوري

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة 0/3.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-1، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

ويخوض «رجال طائرة الأهلي» مباراة ودية غدًا أمام فريق السويحلي الليبي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
 

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