وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: الوضع في غزة "أسوأ بكثير" مما عشناه تحت الفصل العنصري

أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في قطاع غزة أسوأ بدرجة كبيرة مما شهدته جنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري.

ويعيش قطاع غزة، في جحيم مستعر منذ السابع من أكتوبر الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين.

وقالت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، إنه "من المثير للصدمة للغاية" أن العالم يشاهد "مذبـ حة" تحدث، بحسب تصريحاتها لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت: "لقد استفدنا، كجنوب أفريقيين، من التضامن الدولي، والعالم لم يتردد في دعم نضالنا من أجل الحرية ومع ذلك، نحن هنا في القرن الحادي والعشرين، وباعتبارنا دول العالم، نبدو مشلولين تمامًا وغير قادرين على الاستجابة للمحنة الرهيبة التي يعيشها شعب فلسطين".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "إن ما نراه على شاشات التلفزيون، ونسمعه ونقرأه، هو إلى حد كبير أسوأ بكثير مما شهدناه في ظل الفصل العنصري".

وقالت باندور إنه من الصعب على حكومة جنوب إفريقيا التواصل مع الحكومة الإسرائيلية في الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن "الهجمة المنتظمة على الشعب الفلسطيني، والاعتقالات، والقوانين التمييزية، وانعدام العدالة، كل ذلك أدى في الواقع إلى فتور العلاقات بين حكومتينا".