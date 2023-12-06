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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..تفاصيل مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة بهندسة حلوان..وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي سات 2 يفيد المجال الزراعي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

تفاصيل مشروع لإنتاج الطاقة النظيفة بهندسة حلوان

نجح فريق من طلاب كلية هندسة المطرية، التابع لجامعة حلوان، في إيجاد مصدر وقود نظيف مستدام ذو تكلفة مقاربة لمنافسيه يعتمد على الهيدروجين الأخضر، وذلك في ظل النقص الحاد لمصادر الوقود الأحفوري على مستوى العالم.
 

وكالة الفضاء المصرية: القمر الصناعي سات 2 يفيد المجال الزراعي

قالت وكالة الفضاء المصرية، إنه في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، فإنه تم إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
 

وزير التعليم: مبادرة المدارس شركاء المستقبل تدعم تدريس اللغة الألمانية

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ سيباستيان فوتر مدير قسم اللغة الإقليمي ونائب مدير معهد جوته في مصر؛ لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

 

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 | سجل الآن بهذه الخطوات

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن خطوات التسجيل على استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم.
 

مصر نائبًا أول للعقد العربي لمحو الأمية في دورته التاسعة بمقر الألكسو بتونس

تشارك جمهورية مصر العربية بالعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015 - 2024* في دورته التاسعة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو ) بتونس؛ خلال الفترة من 5-6 ديسمبر 2023.
 

تضخم البروستاتا الحميد".. ورشة عمل بوحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس

نظمت وحدة جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، ورشة العمل الرابعة لقسم المسالك البولية عن تضخم البروستاتا الحميد، تحت عنوان " التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية " بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس.

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