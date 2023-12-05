سوناك ونتنياهو يبحثان الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع نظيره الإسرائلي بنيامين نتيناهو، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن الجانبين "تبادلا مخاوفهما بشأن تزايد الهجمات التي يشنها المسلحين الحوثيين، بدعم من إيران، ضد سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر"، وفقا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وشدد سوناك على التزام المملكة المتحدة بحرية الملاحة وسلط الضوء على نشر المدمرة البريطانية HMS Diamond هذا الأسبوع، وهي مدمرة تابعة للبحرية الملكية من طراز 45، لتعزيز الردع في المنطقة والحفاظ على تدفق طرق التجارة".

وأدانت بريطانيا الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر يوم الاثنين، وذكرت أنها ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة.