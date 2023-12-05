زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد أن الزلزال وقع على عمق 30.3 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالًا بقوة 5.1 درجة ضرب خليج جيمليك ببحر مرمرة، حيث شعر به سكان إسطنبول والمدن المحيطة بها.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أن الزلزال ضرب ولاية بورصة التركية، ما أثار هلع المواطنين.

ورصدت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، فيما كان مركز الزلزال ولاية يالوفا في بحر مرمرة قبالة ساحل بورصة.