إنهاء الاستعدادات للانتخابات بجميع مراكز وقرى الحسنة

أكد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ،شمال سيناء ، على سكرتير القري والإدارة التعليمية بانهاء الاستعدادات للانتخابات بجميع مراكز وقري الحسنة ..حيث تم التوجيه باتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات فى إطار الاستعداد لانتخابات الرئاسة 2024 والمقرر أن تجرى فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

صيانة المدارس:

حيث وجه بتحهيز المدراس كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024 والتأكد من صيانة هذه المدارس لتظهر بالشكل اللائق.، مع حضور وانتظام جميع المعلمين وجميع الموظفين خلال فترة انعقاد الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

و نبه باتخاذ كافة الإجراءات بخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق من خلال التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية، وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الانارة و ازالة كافة التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.

و كلف الجهات المعنية بالمرور الدورى على جميع اللجان والمقرات الانتخابية ، والتأكد من مدى جاهزيتها من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.



وكلف الادارة الصحية والإدارة التعليمية بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ

كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقوف على الحالة الفنية لجميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى والمتابعة اليومية لعدم إنقطاع المياه بكافة المقرات الانتخابية والتأكيد على توفير فرق عمل فنية لمعالجةأية أعطال.