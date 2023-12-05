وكيل رياضة شمال سيناء: الشباب يبرهنون دائما أنهم شركاء أساسيين في بناء الوطن

اجتمع ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، مع مديري الإدارات المركزية بدايون عام المديرية للمشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي ، لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وأشار عبد الوهاب، إلى عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كافة مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، مؤكداً علي أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الوطنى والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.

بناء الوطن

وأكد "حسن عبد الوهاب " ، أن الشباب المصرى يبرهن يوماً تلو الآخر أنه شريك أساسى فى بناء الوطن والحفاظ عليه، لذلك فإن مشاركته فى الإنتخابات الرئاسية هي مسئولية وطنية من الدرجة الأولي، وفى إطار دوره ومشاركته فى البناء والحفاظ على مصر ورسم صورة متميزه ومشرفة أمام العالم الذي ينتظر ويترقب مشاركة المصريين فى أهم وأبرز انتخابات واستحقاق دستوري، وتجسد حالة الوعى الحقيقى لدى المواطنين وإدراكهم لمسئولياتهم الوطنية، ومسئولياتهم تجاه بلدهم.

لفت "عبد الوهاب " إلى أن الشباب المصري أصبح واعي ومثقف، موضحاً على قيام وزارة الشباب والرياضة بالمساعدة فى نشر تلك الاشتراطات والالتزامات التى أشار اليها أعضاء الهيئة الانتخابية الموقرين لنشرها الكترونيا وذلك لتثقيف الشباب وتعريفهم بالعملية والإجراءات الانتخابية الرئاسية'.