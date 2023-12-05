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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة تعمير شمال سيناء تستكمل أعمال رصف الطرق في المناطق العشوائية بالعريش

رصف الطرق الداخليه
رصف الطرق الداخليه باحياء العريش

انتهت منطقة تعمير شمال سيناء، من رصف الطرق الداخلية بالمناطق العشوائية بمنطقة حي شمال المدينة العريش بالكامل بطول ٦.٩كم وتم إنهاء جميع اعمال الكهرباء من كابلات وأعمدة إنارة ومحولات الكهرباء  بالكامل، بناءا علي تعليمات المهندس ناجي ابراهيم محمد رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.

كما استكملت منطقة تعمير شمال سيناء، رصف الطرق الداخلية بمنطقة (حي الصفا) بطول ٦.٩كم،  وتم الإنتهاء من اعمال الكهرباء من كابلات وأعمدة إنارة  ومحولات الكهرباء  بالكامل، الى جانب رصف الطرق الداخلية بمنطقة (وسط غرب المدينة) بطول ١٠.١كم وتم إنهاء جميع اعمال الكهرباء من كابلات واعمدة انارة ومحولات الكهرباء بالكامل .

كما تم بدء التجهيز لرصف الطرق الداخلية بمنطقة (كرم أبو نجيله) بطول ٧.١كم وتم إنهاء جميع اعمال الكهرباء من كابلات واعمدة إنارة ومحولات الكهرباء  بالكامل .

عاطف السادات:

كما تم البدء كذلك في التجهيز لرصف الطرق الداخلية بمنطقة (عاطف السادات) بطول ٧.١كم وتم إنهاء جميع اعمال الكهرباء من كابلات وأعمدة انارة ومحولات الكهرباء بالكامل.

وأوضحت منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يتم تمويل هذه الأعمال من اعتمادات محافظه شمال سيناء (صندوق تطوير المناطق العشوائية)، وينفذها جهاز تعمير سيناء (منطقه تعمير شمال سيناء) وذلك في إطار الأعمال المتواصلة لرصف المناطق العشوائية بالعريش .

                 

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استمرار فعاليات حملة بشبابها في شمال سيناء لتعزيز المشاركة السياسية للشباب

العريش الطرق الداخلية العشوائية المناطق

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