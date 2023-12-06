إصابات واعتقالات.. الاحتلال ينسحب من جنين عقب عدوان لمدة 9 ساعات

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها، عقب عدوان جديد استمر نحو 9 ساعات، أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص، بينهم سيدة وطفلة، واعتقال 18 مواطنا على الأقل، وتدمير للبنية التحتية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، كانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، حيث اقتحمت المدينة ومخيمها، ظهر أمس الثلاثاء، من شارع جنين- الناصرة، وانتشرت في حي الزهراء ودوار الداخلية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام السيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 فلسطينيين، بينهم سيدة وصفت إصابتها بالخطيرة، وطفلة برصاصة في الساق.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيمها، وحوّلت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، قبل أن تفرج عن عدد منهم.