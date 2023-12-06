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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

برج الحوت
برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بالرومانسية الكبيرة والخيال الواسع وتغليب العقل على العاطفة وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من 19 فبراير الى 20 مارس

نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

تحصل اليوم على امكانيات لا تعد ولا تحصى، مما يجعل قلبك مليء بالحيوية وعقلك الحالم  والتزامن بينك وبين الكون يكاد يكون ملموسًا ولكن استخدمه بحكمة.

أنت إسفنجة تمتص المشاعر، وتشعر بقوة أكبر من الابراج الاخرى وتمكنك هذه الحساسية من فك تشفير الإشارات الدقيقة في العلاقات الشخصية و المهنية لمعرفة حقيقة الأشخاص.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي

 

اليوم يعمل على تعميق الروابط وتعزيز الانسجام و يمكن لأولئك الذين تربطهم علاقات بالفعل أن يعيدوا إشعال شرارتهم، ويعيدوا تجربة مرحلة شهر العسل.

الصدق سوف يقوي الرابطة العاطفية بينكما و عن نفسك بحرية، وعبّر عن مشاعرك، واستمتع بالتعاطف الذي تتلقاه في المقابل.


توقعات برج الحوت مهنيا 


كن مستعدًا للثناء غير المتوقع أو ظهور فرص لقيادة مشاريع مثيرة، أو حتى ترقية تستحقها كثيرًا و إن قدراتك البديهية القوية، المقترنة بنهجك الدبلوماسي، تضعك في موقع القوة

أنت تتفوق في المهام التعاونية اليوم، وتقود الفريق بمهارة بصفاتك القيادية الطبيعية ويمكن أن تنشأ الفرص من الأرباح الأقل توقعًا.

 

توقعات برج الحوت ماليا 

إن هذا التوفير الطبيعي الذي تتمتع به يؤتي ثماره من خلال الرخاء المالي على البطاقات وبعض المكاسب المالية الكبيرة واضحة.

وقد تنبع من مساعٍ مهنية، أو استثمارات ذكية، أو ببساطة ثمرة نظام الادخار المستدام الخاص بك ومع ذلك ابتعد عن الإقراض أو الاقتراض، فالنجوم يحذرون من ذلك اليوم.

توقعات برج الحوت صحيا

تغرس الطاقات الشمسية الرغبة في التركيز على نظام العافية الخاص بك و الاستماع إلى جسدك، وفهم إشاراته، والانتباه إلى الضغط النفسي الذي قد تتحمله و هذه الرعاية الواعية تفعل العجائب لرفاهيتك الجسدية والعاطفية و النظام الغذائي المتوازن وتمارين تجديد النشاط والتأمل من شأنها أن تغذي احتياطيات الطاقة لديك.

قد يظهر التوتر على السطح، لكن مهاراتك المتأصلة في حفظ السلام تساعدك على تحقيق الهدوء وقد تؤدي مستويات الحساسية العالية لديك اليوم إلى أن تصبح أكثر عرضة لمسببات الحساسية

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