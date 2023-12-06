اختلاف بين رؤيتي أمريكا وإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.. تفاصيل

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أنه ما زال هناك اختلاف بين رؤيتي واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، كان فريق الرئيس جو بايدن يضغط على إسرائيل منذ المراحل الأولى من الحرب لوضع خطة لما سيحدث في غزة بعد الصراع الذي بدأ في 7 أكتوبر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15000 شخص في غزة.

وذكر مسؤولون أمريكيون لـ "أكسيوس" أن الولايات المتحدة تريد تجنب حدوث فراغ في الحكم والأمن في غزة بعد الحرب، ما قد يسمح لحماس بالعودة مرة أخرى، على حد قولهم.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنه في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع مع فيل جوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، كان المسؤولون الإسرائيليون الذين ركزوا على خوض الحرب "مستعدين للحديث عن المستقبل" في غزة.

فيما أعربت الإدارة الأمريكية لتل أبيب عن قلقها من تواصل الهجمات البرية في جنوب قطاع غزة كما حدث في الشمال، مع الحاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من حكم القطاع.

وقال مسؤول أمريكي ثالث إن المسؤولين الأمريكيين يريدون "التواجد هناك كل أسبوع حتى نتمكن من التواصل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وجهاً لوجه بشأن مسألة اليوم التالي".