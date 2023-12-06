أثناء قداس عيد الميلاد| فتاة تقتحم الحشود وتقدم رسالة للملك تشارلز.. شاهد

حضر ملك المملكة المتحدة، الملك تشارلز قداس عيد الميلاد في مركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببريطانيا في ستيفنيج، هيرتفوردشاير، أمس يوم الثلاثاء.

وكانت زيارته جزءًا من الجهود المستمرة لتشجيع الحوار بين الأديان وتحقيق فهم أكبر للديانات المختلفة في بريطانيا وخارجها.

تهنئة بقلوب حب

ورغم الحشود الكبيرة التي كانت موجودة، اقتربت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدعى تاورمينا من الملك تشارلز وقدمت له رسالة تتضمن قلوب حب وكلمة "أعياد سعيدة" وفي النهاية "إلى الملك تشارلز"، بحسب ما أفاد موقع indy100.

رسالة الفتاة تاورمينا للملك تشارلز

وكان في استقبال الملك عند وصوله اللورد الملازم هيرتفوردشاير روبرت فوس، والمستشارون المحليون، وأسقف سانت ألبانز آلان سميث.

وأقيم قداسًا مدته 15 دقيقة، بما في ذلك الصلوات وقراءات الإنجيل والعقيدة الأرثوذكسية، في كاتدرائية القديس جاورجيوس، حيث جلس تشارلز في الصف الأمامي من المقاعد.

وفي ختام القداس قدمت الأختان سارة ولورا أيوبا عزفًا على التشيلو والكمان للزائر الملكي.

كما تم إهداء الملك قطعة من المذبح القبطي الأرثوذكسي داخل كنيسة القيامة بالقدس من قبل المطران أنجيلوس. ثم قام بالتوقيع على كتاب الزوار قبل إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لزيارته.