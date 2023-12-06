جيش الاحتلال: هاجمنا حوالي 250 هدفا في غزة منذ أمس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه هاجم حوالي 250 هدفا بالطيران الحربي في أراضي قطاع غزة من أمس، وسط معارك ضارية في حي الشجاعية في مدينة غزة وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووقع عدد من الجرحى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتـ ل جنديين من قواته خلال العمليات البرية في قطاع غزة أمس.