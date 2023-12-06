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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة دعوية للأوقاف في مساجد شمال سيناء

نشاط دعوي لأوقاف
نشاط دعوي لأوقاف شمال سيناء

نفذت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء ، عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ، والتي أقيمت  بالمساجد في القرى والمدن ، في إطار النشاط الدعوى للمديرية، تحت إشراف الدكتور محمود زقزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء. 

ضد العنف :

وقد شمل النشاط الدعوي خلال اليوم تنفيذ الآتي:
عدد (2) محاضرات بالمدارس ضمن فاعليات مبادرة معا ضد العنف. على مستوى إدارات المديرية، ضمن بروتوكول التعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمحافظة شمال سيناء.
 عدد (32) درس منهجي على مستوى الإدارات الفرعية

 عدد(15) منبر ثابت على مستوى الإدارات الفرعية

عدد(١٠) مقارئ قرآنيه للأئمة بواقع مقرأة بكل إدارة بمساجد المديرية.

عدد (٢٠) جلسة تلاوة ضمن برنامج "صحح قراءتك" لختم القرآن الكريم ، بعد صلاة العشاء  على مستوى الإدارات لليوم الخامس على التوالي.

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محافظ شمال سيناء: إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش

 


 

سيناء أوقاف مساجد أنشطة دعوية

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