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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يلتقي نقيب الأطباء البيطريين

أكد  اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن المحافظة بصدد إنشاء مجزر آلي جديد في مدينة العريش، ليضاف إلي المجازر الموجودة في المحافظة، لافتا إلى أن الإنتاج الحيواني سيكون له نصيب من خلال التنمية الزراعية المخطط لها بشمال ووسط سيناء.

 

تحصين الماشية:

بدوره قال الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أثناء لقائه المحافظ بديوان عام المحافظة   أن ٥٠٪ من الذي يتناوله الانسان من البروتين حيواني، مؤكدًا علي تنظيم حملات لتحصين الماشية علي مستوي المحافظات المصرية. 

 

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين، أن الزيارة تأتي علي هامش حضوره الملتقي العلمي الأول الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش تحت عنوان دور الطب البيطري في التنمية المستدامة بسيناء".


حضر اللقاء الدكتور خالد الشريف ،نقيب الأطباء البيطريين في شمال سيناء ،الدكتورة وسام حمدي ،مدير إدارة العريش البيطرية.

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العريش مجزر إلى جديد الحيواني

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