إصابة 4 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بالعريش

أصيب 4 مواطنين بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين، بمنطقة جنوب العريش صباح اليوم، بمحافظة شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج ، واخطار الأجهزة المعنية للتحقيق في الحادث.

العريش/لحفن:

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما على طريق «العريش/لحفن» الجديد في منطقة جنوب العريش.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالحادث.للتحقيق في اسباب وقوعه