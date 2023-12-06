10 جيجا ببلاش للمصريين.. «المصرية للاتصالات» تصالح عملاءها بعد انقطاع الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية ن بعد العطل الذي ضرب احد اجهزة الشبكة الرئيسية أمس.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات WE، أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

10 جيجا بايت

وأعربت الشركة، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطاريء، وأنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين بــ10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية؛ نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل.

من جانبه كشف المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أسباب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق، قائلًا: إنه حدث عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم تدارك العطل وإصلاحه.



وقال أبوطالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أمس الثلاثاء، إن الخدمة ستعود تدريجيًا خلال الساعات القادمة، موضحًا أن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.



وتابع، أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.



وأردف، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.



وقال محمد أبو طالب نائب رئيس المصرية للاتصالات، إن السبب في انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض المناطق حدث بسبب عطل فني وتقني في أحد الأجهزة الأساسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية.

وأضاف محمد أبو طالب رئيس المصرية للاتصالات خلال مداخلة تليفزيونية أمس، أنه ليس مصرح له أن يعلن عن الجهاز الذي حدث به العطل الفني، ولكن لا يوجد قطع في أي من الكابلات، مؤكداً ان هنا بعض البيانات التي تم تداولها عارية تماماً من الصحة.

العديد من الأشخاص قد تأثروا بسبب انقطاع الإنترنت

علق الدكتور عمرو صبحي، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، على أزمة انقطاع الإنترنت الأرضي بالساعات الماضية، قائلا: "الإنترنت اليوم بقى شيء أساسي في كل بيت مش اختياري، بقى عامل زي الماء والهواء والإنسان مينفعش يتنفس في عدم وجوده".

وأوضح "خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات"، خلال مداخلته التليفزيونية، أن اليوم أصبح هناك شبه حياة كاملة تعيش على وجود الإنترنت، سواء الشركات التي تعتمد على الإنترنت في عملها، أو الأشخاص العادية التي تتعامل على مواقع السوشيال ميديا.

أكبر شركة في مصر

ونوه، خبير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إلى أن العديد من الأشخاص قد تأثروا اليوم بسبب انقطاع الإنترنت اليوم من أكبر شركة موجودة في مصر والتي لها النصيب الأكبر في خدمات الإنترنت والذي يصل إلى 70%.