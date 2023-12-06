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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسليم وحدات سكن مصر والمشروع المتميز بالعلمين الجديدة الأربعاء المقبل| تفاصيل

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز " ذى الطابع الساحلي " لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني "online" بتاريخ 15/1/2023.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة العلمين الجديدة، تضم مشروعات سكنية أخرى مثل سكن لكل المصريين، ووحدات الحى اللاتينى، والداون تاون، وغيرها، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تسهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.

وزير الإسكان يلتقى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العماني

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يومي الأربعاء 12/12/2023، والأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة 20، يومي الإثنين 18/12/2023، والثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة 21، يومي الأربعاء 20/12/2023، والأحد 24/12/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يومي الإثنين 25/12/2023، والثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 23، يومي الأربعاء 27/12/2023، والثلاثاء  2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 24، يومي الأربعاء 3/1/2024، والأحد 8/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 - 72)، يوم الأربعاء 10/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 - 61)، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 - 64)، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين (50 - 65)، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين رقمي (51 - 54)، يوم الأربعاء 17/1/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين (36 - 37)، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارات أرقام (38 – 39 - 40)، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 26، يومي الأربعاء 24/1/2024، والأحد 28/1/2024، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأربعاء 31/1/2024.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين رقمي 41 ، 42، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (44 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49)، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (74 – 77 – 78 – 80 – 81 - 86)، يوم الأربعاء 14/2/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (160 – 161 – 162 – 163 – 164 - 166)، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (168 – 170 – 171 – 173 - 183)، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (185 – 187 - 188)، يوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارات أرقام (189 – 190 – 191 – 204 – 219 - 221)، يوم الأربعاء 21/2/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 25/2/2024 : الأربعاء 6/3/2024 للمتخلفين عن الاستلام.  

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العلمين الجديدة لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.

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