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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 1000 شركة سجلت على بوابة الفرص الاستثمارية خلال 6 أشهر

وليد عباس
وليد عباس

صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأن عدد الشركات المسجلة على الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بلغ ألف شركة خلال 6 أشهر منذ إطلاق البوابة خلال شهر مايو الماضى وحتى الآن، وأصبح لدى الهيئة سجل إلكتروني لكل الشركات، وعدد الطلبات المقدمة منها، هذا بخلاف 8 آلاف حساب إلكتروني للمستثمرين عبر البوابة.

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، لما له من أثر فعال فى تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية، كما تعمل الهيئة على تحقيق مزيد من التقدم في مجال التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن بوابة الفرص الاستثمارية، حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

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وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وتُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، بحيث يتم طرح الأراضي على البوابة بدءاً من يوم 1 : 15 من كل شهر، ويتاح للراغبين في الحصول على تلك الأراضي، الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني للبوابة "https://assign.newcities.gov.eg"، وتسجيل حساب المستثمر (يكفى تسجيل حساب لمرة واحدة فقط، واستخدامه بشكل دائم)، والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمي لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، وبعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها، وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة، واستكمال ملء البيانات.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها، سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومي عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكتروني بموعد جلسات الفتح المالي للبت في العروض المالية المقدمة منهم، وفي حال فوز الشركة فإنها تلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.
 

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