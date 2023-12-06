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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تصدر أعمالا لـ سليم حسن والشاروني ولطفي السيد في معرض القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن، شخصية الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتضم كتاب «فجر الضمير» تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب «أبو الهول» تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب «أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني»، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي: «موسوعة مصر القديمة» في 15 جزء، وأيضًا «الأدب المصري القديم» في جزأين.

كذلك تصدر الهيئة مجموعة من مؤلفات الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل، وهي: «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا»، فضلا عن كتاب «في محبة يعقوب الشاروني» يضم شهادات  حول الراحل كتبها نخبة من المثقفين وكتاب أدب الأطفال المصريين والعرب والأجانب.

كما تصدر الهيئة ضمن خطتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، للكاتب أحمد لطفي السيد كتاب «قصة حياتي»، وكتاب «المقالات والخطب والرسائل» في ثلاثة أجزاء، تحقيق ودراسة إسماعيل جلال وتقديم أحمد زكريا الشلق.

وتطرح الهيئة في المعرض كتاب «روح التربية» لـ غوستاف لوبون، وترجمة طه حسين، وكتاب «من الأدب التمثيلى الأوروبي»، فضلا عن ما يقرب من 17مؤلفا ومترجما لعميد الأدب العربي طرحتهم الهيئة خلال الأيام الماضية ضمن مشروع «استعادة طه حسين»، هذا إلى جانب و«مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي» لـ ناجي فوزي، وتقديم الدكتور جمال سلامة علي، وكتاب «عمارة أهالي القرى في جنوب مصر» للدكتور عاصم الإمبابي، وكتاب «المسرح الشعري نحو نظرية جديدة» للكاتب عبد السلام فاروق، و«رسالة من حجر رشيد» لـ نادية البسيوني، و«المحطة الأخيرة» للكاتب محمد سلماوي في طبعته الثانية، وغيرها من الإصدارات.

وتشارك الهيئة في المعرض هذا العام بمجموعة كبيرة من الإصدارات التي صدرت طيلة الشهورة الماضية من عام 2023، من جميع السلاسل، ومن بينها: «زيارة أخيرة إلى حضرة نجيب محفوظ» للكاتب محمد جبريل، و«شاهد على حرب أكتوبر» لـ سمير فرج، وكتاب «حياة صوت أم كلثوم» لـ سهير عبد الفتاح، وكتاب «السينما والجندية المصرية» للكاتب صلاح محمد علي.

وأيضًا كتاب «مرسي جميل عزيز.. متخيل شعبي ورومانسية خضراء» من تأليف محمود الحلواني، وكتاب «الحرف التراثية في مصر في ضوء فن الاستشراق التشكيلي» للدكتور ربيع أحمد سيد أحمد، وكتاب «الأدب الشعبي الأفريقي» دراسات مقارنة، من تأليف الدكتور خالد أبو الليل، «مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، وكتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، ورواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «زُبدة كًشْفِ المَمَالِك.. وبيان الطرق والمسالك»، تأليف الأمير غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري الحنفي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد جمال حامد الشوربجي، كتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، وغيرها من الإصدارات في كافة مجالات المعرفة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن معرض القاهرة الدولي للكتاب

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