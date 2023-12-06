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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة محمد عبد المنعم قبل مونديال الأندية

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة حول جاهزية محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “مصدر بالأهلي: محمد عبد المنعم ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وجاهز طبيا للمونديال”. 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يترقب وصول عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البعض بدأ في الحديث عن إمكانية احترافه في إنجلترا بعدما قام مؤخرا بالتوقيع لإحدى شركات التسويق الإنجليزية.

احتراف محمد عبد المنعم في إنجلترا

وقال شبانة عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: “غير صحيح ما يتردد حول وجود نية لاحتراف عبدالمنعم في إنجلترا، هناك رغبة لدى النادي الأهلي في تمديد عقده”.

وواصل: “قد نفاجأ بتمديد عقد عبدالمنعم، والنادي الأهلي أيضا منفتح على رحيله لأوروبا ولكن ليس بأقل من 5 مليون دولار، وأن يتم تحقيق الاستفادة للطرفين، مع وضع بنود مكافآت كعوائد مستقبلية للأهلي”.

وأكمل: “الأهلي يقوم حاليا بتجهيز معتز محمد المدافع الشاب من أجل المشاركة مع الفريق مستقبلا”.

محمد عبد المنعم النادي الأهلي الأهلى أحمد حسن منتخب مصر انجلترا

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